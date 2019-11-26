شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار غزيرة».. تحذير لمرتادي طرق جازان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة. وقالت عبر "تويتر": "يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظراً لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وتحديداً الطريق الدولي".

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