شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في مسميات مسابقات «مهرجان الإبل».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عن تغيير مسمى فئة مزاين الإبل الـ100 إلى بيرق المؤسس، وفئة الـ 50 إلى سيف الملك، وفئة الـ 30 إلى شلفا ولي العهد وفئة الـ 20 إنتاج إلى كأس النادي ابتداءً من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 4.

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