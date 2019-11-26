شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يثمن جهود المملكة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، في مكتبه بإسلام آباد اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الأميرة سلطانة الخيرية، الذي يقوم بزيارة خاصة إلى باكستان لتفقد أنشطة المؤسسة وعطائها الإنساني.

وأعرب دولة الرئيس عمران خان خلال الاستقبال، عن تقديره للمملكة على جهودها الإنسانية، مثمناً دور مؤسسة الأميرة سلطانة الخيرية الرائد في خدمة المجتمع الباكستاني طوال الثلاثين عاماً وأسهم في تحقيق الكثير من المنافع التعليمية والاجتماعية والإنسانية.

من جهته، ثمن سمو الأمير سلطان بن سلمان، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني دعمه للمؤسسة لتحقق رسالتها السامية في نشر العلم والعطاء الإنساني.

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ووجه سموه الدعوة لدولته لزيارة المؤسسة والاطلاع على أنشطتها وأعمالها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد المرافق لسموه.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قد زار في وقت سابق اليوم، مقر مؤسسة سلطانة الخيرية والمراكز التابعة لها، حيث تمثل المؤسسة التي أنشأتها الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري ـ رحمها الله ـ عام 1990م، منظومة من المراكز والمدارس التي تقدم برامجها التي استفاد منها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة، فيما ينتظم في المؤسسة حالياً أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في المراحل المختلفة من الابتدائي حتى الجامعي لتلقي العلوم والمعارف العلمية والتأهيلية والتقنية، كما تضم المؤسسة مركزاً طبياً، وتقدم الدراسات الجامعية، وتسهم في تعليم أبناء الفقراء، إلى جانب تركيزها على بناء المهارات السلوكية والأخلاقية الأصيلة.