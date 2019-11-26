لمستخدمي الطريق الدولي: احذروا الأمطار

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة جازان من الأحوال الجوية غير المستقرة.

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وقال أمن الطرق في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة، وتحديدًا الطريق الدولي.

في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر الفرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

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