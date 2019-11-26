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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا بإعادة انتخابه
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنر يوهانس رئيس رومانيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال الملك سلمان: يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنر يوهانس رئيس رومانيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال ولي العهد: يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق.
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