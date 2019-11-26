إمارة الباحة تكشف نتيجة التحقيق في نقص الأطباء

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - الباحة

كشفت إمارة منطقة الباحة تفاصيل التحقيق بشأن عدم توفر أطباء ونقص في الخدمات الطبية، وهو ما تنافى مع ما ذكره مدير عام الشؤون الصحية خلال جلسة أمير المنطقة، حسام بن سعود، الأسبوعية والمخصصة للقطاع الصحي.

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وكانت الجلسة المذكورة شهدت انتقادًا على لسان أحد المشركين بشأن عدم توفر أطباء، وذلك بحضور مراجعين وإعلاميين.

وبناءً على ذلك وجه أمير المنطقة بالتحقق فعليًّا مما أشير إليه من نقص في الأطباء والخدمات وعليه، وردت العديد من الحقائق من بينها، وجود عدد ثلاثة استشاريين في مركز القلب بمستشفى الملك فهد منهم طبيب استشاري تداخلي، كما يوجد طبيب أخصائي روماتيزم في مستشفى الملك فهد، ويوجد أخصائيو غدد صماء في مستشفى الملك فهد، وأيضًا يوجد طبيب استشاري غدد صماء في مستشفى الأمير مشاري، كما يوجد طبيب غدد صماء أخصائي في مركز الكلى بمستشفى الملك فهد.

وبالنسبة إلى ما ذكر حيال نسبة عدد الأطباء العاملين في صحة الباحة مقارنة بانتهاء خدماتهم ومغادرتهم، أكدت إمارة المنطقة حقيقة ما أشير إليه متطلعة إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة متابعات الخليج 365 كما ناشدت الإعلام بضرورة تحري الدقة ونقل المعلومة الصحيحة السليمة التي لا تقلل من جهود وعطاءات القطاع الصحي، مع التأكيد باهتمام أمير المنطقة بكل ما من شأنه تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن.

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