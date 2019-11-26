اختناق 3 أشخاص بسبب حريق في #رجال_ألمع

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - رجال ألمع

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أخمد الدفاع المدني في رجال ألمع، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في غرفة بشقة بسبب التماس كهربائي.

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحريق نتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناق تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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