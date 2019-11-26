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اختناق 3 أشخاص بسبب حريق في #رجال_ألمع
تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج
متابعات الخليج 365 - رجال ألمع
أخمد الدفاع المدني في رجال ألمع، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في غرفة بشقة بسبب التماس كهربائي.
وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحريق نتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناق تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
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