مدني المدينة: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

حذر الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، قد تصحب بتساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة (45 كم/ س)، مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بحسب تنبيه وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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ولفت المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، إلى أن الحالة تبدأ يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا.

وأهاب المدني بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، مع عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج.

وشدد المدني على ضرورة متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

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