وظائف مباشرة للمتخرجين المتميزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بهدف سد الفجوة بين طالبي العمل وسوق العمل، كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق برنامج (تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف)، والذي يوفر وظائف حكومية مباشرة للسعوديين المتميزين من حديثي التخرج. وأوضحت الوزارة أن البرنامج، الذي يمتد إلى 18 شهرا، سيسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهلة علميا من أبناء وبنات الوطن، تمهيدا لدخولهم وانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، وذلك عبر عدد من المواقع الرسمية، بعد إخضاع المتقدمين للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل. شروط البرنامج أن يكون خريجا جامعيا بـ(الانتظام)

ألا يكون مضى على تخرجه4 سنوات

ألا يقل المعدل عن (3 من 4)

اجتياز اختبار الإنجليزية



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