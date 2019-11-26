رماية قناصة وإنزال سريع في تمرين السيف الأزرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة، مع نظيرتها الصينية، خلال التمرين البحري الثنائي المختلط «السيف الأزرق 2019 م» ، أنشطة تدريبية شملت رماية قناصة وإنزالا سريعا من»البرج»ومن «طائرة السوبر بوما» ورماية من البرج، ورماية من الطائرة، إضافة إلى تدريب على إجراءات التمويه والتخفي، وكذلك رماية احترافية ورماية إجهاد ورماية ليلية ورماية فردية للبنادق والمسدسات واقتحام المباني والسفن، وغيرها من التدريبات العسكرية.
ويأتي التمرين الذي بدأت فعالياته الأسبوع الماضي بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تهدد حرية الملاحة البحرية، وذلك في إطار مواجهة جميع التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.
أهداف التمرين:
- بناء الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات
- تعزيز التعاون بين القوات البحرية السعودية والصينية
- تطوير قدرة المشاركين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية
- رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.
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