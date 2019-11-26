معهد أبحاث الحج يقدم دراسة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، التقرير الذي أعده معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عن موسم حج العام الماضي، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره عميد المعهد الدكتور باسم قاضي وعدد من الوكلاء، الدراسة التي تم خلالها قياس رضا عدد من الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في مختلف الجوانب وسبل تطويرها.

وتخلل الاجتماع بحث آليات التعاون بين المراكز البحثية بجامعات المنطقة والمعهد، وصولا لإعداد دراسات تشمل ضيوف الرحمن كافة خلال موسمي الحج والعمرة لهذا العام، بهدف تطوير وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

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يذكر أن المعهد يقدم دراسات وبرامج بحثية واستشارية وتدريبية، تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة.

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ سليمان الرهيف.

واستمع نائب أمير منطقة مكة إلى شرح عن أعمال وخطط الفرع التطويرية، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في الجوانب التقنية داخل المرافق العدلية، وصولا لتسهيل الإجراءات على المراجعين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

من جهة أخرى، كرم الأمير بدر بن سلطان، أخصائي أول محاسن شعيب، من صحة المنطقة، نظير جهودها في تمكين التطوع الصحي، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

وقدمت شعيب شكرها وتقديرها لنائب أمير المنطقة على تكريمها، عادة ذلك حافزا لها لتقديم الأفضل مستقبلا.