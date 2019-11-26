منتدى الإعلام و«بي سي دبليو» يطلقان تقرير استبيان الشباب السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفق منتدى الإعلام السعودي مع شركة «بي سي دبليو الشرق الأوسط» على شراكة لإعلان نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الشباب السعودي، وهي جزء من دراسة شاملة عن الشباب العربي تعد الدراسة المستقلة الأشمل من نوعها للشباب كأكبر شريحة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد الحارثي، إن أهمية التقرير تكمن في معرفة توجهات الشباب العربي وتطلعاتهم مشيرا إلى أن وجود مثل هذه التقارير عنصر مهم لمعرفة التوجهات وتساعد في صنع القرارات واستشراف المستقبل.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بي سي دبليو» سونيل جون الذي يشارك متحدثا في المنتدى أن التقرير يقدم خلاصة جهد استطلاعات موثوقة ومبنية على تجارب وخبرات سابقة اكتسبتها المجموعة في السنوات السابقة.

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ويجري الاستطلاع مقابلات شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 – 24 عاما في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف وتطلعات الشباب العربي، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببيانات وتحليلات وافية تساعدهم على اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

ووفرت شركة «بي سي دبليو الشرق الأوسط» على مدار 11 عاما عبر استطلاعاتها مؤشرات موثوقة حول الأحداث التي ترسم ملامح العالم العربي وكيف يتفاعل معها والتي تشكل مصدرا غنيا للمعلومات والرؤى التي تساعد في تحديد السياسات والاستراتيجيات.

يذكر أن الاستطلاع حاز على جائزة سيبر In2 عن فئة “الريادة الفكرية في العلاقات العامة” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لثلاث سنوات متتالية، وكذلك جائزة “بي آر ويك العالمية عن فئة “ أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018”.