ورشة تبحث خطر الإشاعات وآلية التعامل معها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي دشن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق الأزيمع أمس، حفل افتتاح ورشة عمل (الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة) بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط والتي أقامتها ونفذتها القوات المسلحة وتستهدف منسوبيها بمشاركة نخبة من المختصين، وذلك للرقي والوصول للأهداف الإعلامية المنشودة، حيث جرت مناقشة خطر الإشاعات وآلية التعامل معها.

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وأشاد الفريق الركن مطلق الأزيمع بدور الإعلام وتأثيره بكل مناهله ووسائله في ساحات المعارك وميادين الحروب والصراع، وقال إن الإعلام يحل في السابق بالخط الثاني بعد الأسلحة والمعدات، أما في الوقت الحالي فيحل الإعلام في الخط الأول دفاعا أو هجوما، ولئن كان إعلام الأمس على قدر محدود من القوة والنفوذ والتأثير، فإن إعلام اليوم يختلف اختلافا جذريا، حيث انتقل من الحدود إلى خارج الحدود ومن القيود إلى غير القيود، ومن المحدود إلى غير المحدود، ولذلك كان لزاما المبادرة بمعرفة أهميته وتأثيره وبذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه القدرات وتلافي سلبياتها».

بعدها بدأت أعمال ورشة العمل والتي تناولت خطر الإشاعات وآلية التعامل معها.

وفي نهاية أعمال الورشة كرم الضيوف والمشاركون بورشة العمل في يومها الأول، والتي تستمر لمدة يومين.