قناة فعاليات تبرز الأنشطة والمبادرات الحكومية والخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا لتغطية الأحداث والمناسبات والمبادرات والأنشطة التي تنفذها الجهات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة، واصلت قناة «فعاليات» بثها على تردداتها المختلفة، وذلك لتسليط الضوء عليها وإبرازها بمختلف مجالاتها وأشكالها وتخصصاتها بهدف تعريف الجمهور بها وتكثيف تفاعله معها وارتياده لها.

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وتأتي القناة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن منظومة إعلامية أسستها وزارة الإعلام، بتوجيه من الوزير تركي الشبانة، وتشمل موقع «فعاليات» الالكتروني، وتطبيق «فعاليات» للهاتف الجوال، وحساب «فعاليات» على منصة «تويتر»، لتحقيق الأهداف من خلال التكامل والانتشار.

وتسعى قناة «فعاليات» لتوفير التغطيات للفعاليات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي لا تحصل على فرصة مناسبة في التغطيات والانتشار الإعلامي.

كما تعمل وفق خارطة برامج، وجدولة للفعاليات والمناسبات، ضمن آلية التنسيق والتكامل التي تعنى بتغطيتها ونقلها عبر أثيرها.