إلزام الجهات المتعاقدة بمتطلبات المحتوى المحلي في المنافسات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألزمت لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي أقرها مجلس الوزراء الجهات المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي تطرح، بالإضافة إلى قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل إن قرار إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يعد إنجازا مكملا لمجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي ترتكز على تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأضاف أن اللائحة تهدف إلى إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، مبينا أنها تتضمن قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي له دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب أن تطبق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.