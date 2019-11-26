الشورى يطالب «التدريب التقني» برفع جودة مخرجاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/1440هـ.

ودعا المجلس المؤسسة إلى زيادة وتجويد مؤشرات قياس أداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما دعاها إلى تقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنيا.

وطالب المجلس المؤسسة بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة.

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وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح عدد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

كما طالبت اللجنة بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.