فحص كامل لـ530 حافلة مدرسية بالمدينة وتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إطار الدور التكاملي مع المتعهدين، لضمان جودة خدمة النقل المدرسي، وحرصا منها على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، أجرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- الصيانة والفحص الوقائي الكامل لـ530 حافلة مدرسية بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك خلال إجازة الأسبوع الماضي، وذلك داخل الورش والكراجات التابعة للمتعهدين في المنطقتين.

وأوضحت الشركة أن مراقبيها نفذوا عمليات الفحص الميداني للحافلات ضمن برنامج زمني محدد ومجدول بهدف التأكد من جاهزية أسطول النقل التعليمي وكفاءته في تقديم الخدمة.

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وقد تم إجراء عمليات الفحص والصيانة للحافلات العاملة ضمن نطاق إدارات التعليم بمنطقة المدينة المنورة وينبع والعلا وتبوك.

يذكر أن عملية الفحص ورصد الملاحظات يتم التعامل معها من خلال مراقبي الشركة الميدانيين عبر تطبيق المراقب الالكتروني الذي يضمن دقة رصد الملاحظات وإحالتها إلى الجهة المختصة لسرعة معالجتها، يضاف إلى ذلك أن عملية الفحص أدت إلى استبعاد عدد من الحافلات التي لم تتجاوز المعايير المحددة واستبدالها بحافلات أخرى، كما تمت المعالجة الفورية لعدد من الملاحظات المرصودة.

وتقدم شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خدمـة النقـل المدرسي لـ1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم، كما تقدم الخدمة لـ30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميا.