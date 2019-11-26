دعوة المتقدمات على وظائف العدل للمقابلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف: «باحث موارد بشرية ومحاسب للنساء بالمرتبة الثامنة».

ودعت المتقدمات على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441هـ حتى 18 صفر 1441هـ، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات سيبدأ الأحد المقبل.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمات لبوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.