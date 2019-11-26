السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة ‏العين والتعاون

‏الهلال والجبلين

‏النصر والبكيرية

‏النجوم والأهلي

‏أبها والعربي

‏الصفا والاتحاد

‏نجران والفتح

‏الأخدود وأحد

‏الاتفاق والطائي

‏جدة والفيصلي

‏ضمك والجيل

‏العدالة والروضة

‏الشعلة والشباب

‏الوحدة والخليج

‏الرائد والمجزل

‏الفيحا والدرع



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة دور الـ32 لكأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.