ميداليتان للمصارعة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق لاعبو المنتخب السعودي الأول للمصارعة ميدالية فضية وأخرى برونزية ضمن بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للكبار للمصارعة الرومانية والحرة بالقاهرة. وحقق المصارع رامي إسماعيل على فضية وزن 61 ك للمصارعة الحرة بعد أن خسر في النهائي أمام المصري محمد أبوالمجد، كما حقق المصارع إبراهيم فلاته برونزية وزن 97 ك في المصارعة الرومانية، في حين حقق المصارع تركي هزازي المركز السادس في منافسات وزن 55 ك للمصارعة الرومانية.



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