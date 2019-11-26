السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة السلة لصدارة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية الـ 16 التي تستضيفها الكويت حاليا، عندما يواجه نظيره البحريني. وفي حال فوزه سيحتل أخضر السلة المركز الأول مع نهاية الدور، فيما تضعه الخسارة في المركز الثاني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخضر السلة يطمح لصدارة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.