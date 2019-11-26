12 لعبة بخليجية الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، في اجتماعه الـ 89 في العاصمة السعودية الرياض، الخطوات التي قامت بها اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن استضافة دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبريل المقبل، وتتضمن 60 مسابقة في 12 رياضة، منها 6 رياضات أساسية هي كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى السباحة، 6 رياضات اختيارية ممثلة في المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، الجودو، الدراجات والكاراتيه.



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