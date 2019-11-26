السعودية | محمد بن سلمان يستقبل "الهلال" لتتويجه بطل آسيا

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يستقبل "الهلال" لتتويجه بطل آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.