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عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لسيول مرعبة في مدينة حائل، وهي تدحرج سيارة بداخلها عائلة مثل الكرة.

وأظهر الفيديو، الذي وثقه مواطن سعودي، الثلاثاء، شابين سعوديين وقد تمكنا من إنقاذ العائلة التي كانت داخل السيارة بعد أن غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ"جو" في مدينة حائل.

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سيول مرعبة في السعودية تدحرج سيارة بداخلها أسرة كاملة مثل الكرة (فيديو يحبس الأنفاس..)

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وأبان الفيديو، أن السيول قد تسببت في انقلاب السيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته.

واستطاع الشابان السعوديان، إنقاذ العائلة والخروج بأفرادها لبر الأمان؛ فيما تركت سيارتهم داخل الوادي، بسبب قوة السيول التي كادت أن تتسبب في مقتل العائلة السعودية.

جدير بالذكر أن "الدفاع المدني" السعودي، حذر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في السعودية، أعلنت في 28 أكتوبر 2019، مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة.