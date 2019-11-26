كشفت مصادر، أن المحكمة الجزائية بالباحة قد نظرت قضية مشهور سناب شات يدعى “جيزاني اتكيت” ، الذي ظهر في فيديو يسخر من أهالي الباحة ، وقد ثبت ارتكابه عدة مخالفات.
وأوضحت المصادر، بحسب المواطن، إن الحكم الصادر من المحكمة ضد مشهور سناب ، يقضي بسجنه ٣ أشهر وتغريمه مبلغ ٥٠٠٠ ريال ، ومصادرة الجوالات المستخدمة في التصوير الساخر.
وكانت إمارة الباحة قد أصدرت بياناً بشأن الواقعة ، وأوضحت أن ما يتم تداوله من مقطع ساخر من عادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية جيزاني اتكيت الساخر من أهالي الباحة.. ومصادر تكشف العقوبة التي أصدرتها الجزائية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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