القبض على جناة اقتحموا أحد المتاجر في ضباء واستولون على إيراداته تحت تهديد السلاح – فيديو

قبضت الجهات الأمنية في ضباء على جناة نفّذوا جريمة سطو مسلح على أحد المتاجر. يذكر أن كاميرات المراقبة قد وثّقت مشاهد من الجريمة، ظهر فيها أشخاص مُقنّعون يحملون سلاح رشاش وهم يقتحمون المتجر، ويستولون على إيرادات المتجر تحت تهديد السلاح.

وكثفت الجهات الأمنية من عمليات البحث والتحري، ونجحت في القبض على المتهمين، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية.

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