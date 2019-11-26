تطبيق ضريبة 50% على المشروبات المحلاة.. واستثناء هذه الأنواع

نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، بما نسبته 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، يبدأ يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م.
وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي منتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
وبيّنت أن ضريبة السلع الانتقائية لن تُطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.
يشار إلى أن المملكة بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بتاريخ 11 يونيو 2017، وذلك بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية، وطبّقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة.
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