«الخدمة المدنية» تطلق برنامج تأهيل المتميزين للعمل بالجهات الحكومية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية برنامج «تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف»، الذي سيسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهَّلَة علميًّا، تمهيدًا لانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، وذلك عبر عدد من المواقع الرسمية.

حزمة برامج للتأهيل والتدريب

وتعمل الوزارة لسد الفجوة بين طالبي العمل، وسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل، وذلك عبر مراحل متعددة من تلك البرامج، والتي من شأنها الدفع بالشباب السعودي بعد تدريبه إلى سوق العمل.

اكتساب الخبرات والمعرفة

وعدّت وزارة الخدمة المدنية، تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين، وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج كحد أدنى إلى (18 شهرًا) منتهية بالتوظيف.

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ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافئة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

خريجو الجامعات

ويحقق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030م، المتمثل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، بتوفير فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة؛ حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم يمضِ على تخرُّجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية، يتضمن دور وزارة الخدمة المدنية عبر تطبيق وإطلاق هذا البرنامج، في الإشراف والمتابعة والتوجيه والدعم والتزويد المستمر للجهات الحكومية بالكوادر المتميزة لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

شروط المشاركة

وحددت وزارة الخدمة المدنية شروطًا عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج «تأهيل المتميزين – التدريب المنتهي بالتوظيف»، وهي أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وأن يكون خريجًا جامعيًّا بـ«الانتظام»، ولم يمضِ على تخرُّجه أربع سنوات، ويكون متفرغًا بالكامل، وإذا كان المؤهَّل من خارج المملكة يتم معادلته من وزارة التعليم، مع اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار الايلتس أو ما يعادلها، واجتياز الاختبارات السلوكية الشامل، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.