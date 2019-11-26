«العمل»: إيقاف خدمات المنشآت المتأخرة عن أداء التقييم الذاتي

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت المتأخرة عن أداء التقييم الذاتي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه «سيتم البدء في إيقاف الخدمات الإلكترونية على المنشآت المتأخرة عن أداء التقييم الذاتي اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

المنشآت الكبيرة

وحثّت الوزارة المنشآت الكبيرة والعملاقة على الالتزام بالمواعيد المحددة، وإكمال عملية التقييم من خلال الرابط: (اضغط هنا)

وتتيح الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني لأصحاب المنشآت التأكد من سلامة موقف منشآتهم عبر برنامج التقييم الذاتي للأداء والذي يستهدف توفير بيئة عمل تحقق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل في المملكة، ورفع مستوى الشفافية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبين مختلف المنشآت، ويتيح الدليل التفاعلي -الذي يوفره البرنامج- التعرف على معايير وزارة العمل وإجراءات التحقق من كل معيار، كما يحتوي الدليل على عديد من المستندات والقرارات الوزارية المهمة، وعدد من الفيديوهات التعريفية التي تساعدك في التعرف على برنامج التقييم الذاتي.

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الدليل التفاعلي للتقييم

ويتضمن الدليل التفاعلي لبرنامج التقييم الذاتي مجموعة من القواعد الخاصة بالمنشآت والتي تتضمن الأحكام العامة، والواجبات وقواعد التأديب قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير، والوقاية من مخاطر العمل، فضلًا عن الخدمات الصحية والاجتماعية، بينما تشمل المعايير الخاصة بالعاملين، عقد العمل، التدريب والتأهيل، ساعات العمل وفترات الراحة، الإجازات، بالإضافة إلى الأجور، مكافأة نهاية الخدمة.

وتشمل المعايير الخاصة بالعاملين أيضًا في برنامج التقييم الذاتي، مدى تطبيق معيار توظيف غير السعوديين، وتوظيف المعوقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، تشغيل النساء، تشغيل الأحداث، فضلًا عن المعايير المتعلقة بعقد العمل البحري بالمنسبة للمنشآت المعنية بهذا المجال، فضلًا عن معيار العمل في المناجم والمحاجر، والذي يخصّ المنشآت التي تمارس نشاطًا متعلّقًا بهذا الشأن.

آلية تنفيذ تباشرها المنشأة

وتعدّ مرحلة التقييم الذاتي أولى مراحل البرنامج والتي تُجري المنشآت خلالها تقييمًا ذاتيًّا عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ«برنامج التقييم الذاتي». والهدف -من هذه المرحلة- مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورفع نسبة امتثالها. عند البدء بالتقييم الذاتي يجب على المنشأة الإجابة بمصداقيّة، حيث لا يوجد خيار صحيح أو خاطئ، والهدف في هذه المرحلة هو مجرّد تقييم المنشأة لذاتها، مع ملاحظة أنّه تم تبسيط نظام العمل وتلخيصه في معايير محددة.

