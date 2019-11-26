وزير العدل يثمن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية

وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين الـ55 و الـ56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:
المادة الـ55: ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها؛ فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن, وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
المادة الـ56: "إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة الـ55 من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا ".
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