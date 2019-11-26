السعودية اليوم / فرع وزارة العمل والتنمية بـ " الحدود الشمالية " يكرم موظفي التأهيل الشامل بعرعر



عرعر 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

كرم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي اليوم مدير وموظفي مركز التأهيل الشامل بعرعر ، على ما ‏قدموه في الفترة الماضية ‏وحصولهم على شهادة شكر من مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة لتميزهم في مجال العمل الصحي والإداري بالمركز .

وقدم المدير العام شكره وتقديره للموظفين كافة على تميزهم وحرصهم على إنجاح الخطط والبرامج بشكل متميز داعياً الجميع للجد والاجتهاد والحرص لتقديم كل ما يمكن تقديمه للمواطن وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة .

// انتهى //

20:54ت م

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