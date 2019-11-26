السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تبدأ اختبار المرشحين والمرشحات لوظائف التعاقد غداً



نجران 29 ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

يبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، غداً بإجراء الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات لوظائف التعاقد التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن لجنة الأختبارات عقدت أعمالها في تقييم المتقدمين وفق ضوابط ومعايير معتمدة من الوزارة، وتنظيم مكان وموعد الاختبارات، مشيراً إلى أن الاختبارات سوف تبدأ غداً الساعة الـ 4 عصراً حيث سيكون اختبار الرجال في ثانوية الملك عبدالعزيز، فيما سيكون اختبار النساء في المدرسة الابتدائية العاشرة للبنات.

وأكد العصيمي على المتقدمين والمتقدمات الالتزام بوقت ومكان إجراء الاختبارات التحريرية، مع إحضار الهوية الوطنية، وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة.

//انتهى//

19:59ت م

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