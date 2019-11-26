السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية



الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس

وقعت الجامعة

ووقع المذكرة من جانب الجامعة الإلكترونية مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل، ومن جانب مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية رئيس المركز الدكتور ماجد التركي، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والدكتور فلاديمير فومتشيف مستشار المركز والأستاذ في جامعة موسكو.

وقال الدكتور إبراهيم المعيقل في تصريح له عقب توقيع المذكرة إن الجامعة لها إسهامات كبيرة ومميزة في خدمة اللغة العربية ونشرها للراغبين بتعلمها من غير الناطقين بها في العديد من المؤسسات والمراكز التعليمية على مستوى العالم، مقدما شكره لمنسوبي قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعلى رأسهم رئيس القسم الأستاذ الدكتور عبد المحسن العقيلي.

ومن جانبه أوضح ماجد التركي أن الجامعة الإلكترونية من الصروح التعليمي المهمة في المملكة مع بقية الجامعات، مبينًا أهمية هذه المذكرة في التعاون مع الجامعة في أربعة مسارات: مسار الإصدارات المتخصصة، ومسار الدراسات المتخصصة، ومسار الحلقات النقاشية، ومسار يوم السفير لاستضافة سفراء المنطقة.

// انتهى //

19:25ت م

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الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسوقعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهم مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، للإفادة من برنامج العربية على الإنترنت لغير الناطقين بها، ولفتح مجال التعاون بين الجهتين والتبادل المعرفي والثقافي بينهما من أجل توفير تعليم عصري وفق أعلى معايير الجودة.ووقع المذكرة من جانب الجامعة الإلكترونية مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل، ومن جانب مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية رئيس المركز الدكتور ماجد التركي، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والدكتور فلاديمير فومتشيف مستشار المركز والأستاذ في جامعة موسكو.وقال الدكتور إبراهيم المعيقل في تصريح له عقب توقيع المذكرة إن الجامعة لها إسهامات كبيرة ومميزة في خدمة اللغة العربية ونشرها للراغبين بتعلمها من غير الناطقين بها في العديد من المؤسسات والمراكز التعليمية على مستوى العالم، مقدما شكره لمنسوبي قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعلى رأسهم رئيس القسم الأستاذ الدكتور عبد المحسن العقيلي.ومن جانبه أوضح ماجد التركي أن الجامعة الإلكترونية من الصروح التعليمي المهمة في المملكة مع بقية الجامعات، مبينًا أهمية هذه المذكرة في التعاون مع الجامعة في أربعة مسارات: مسار الإصدارات المتخصصة، ومسار الدراسات المتخصصة، ومسار الحلقات النقاشية، ومسار يوم السفير لاستضافة سفراء المنطقة.// انتهى //19:25ت م0263

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