- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. سيل كبير يزور #وادي_ذهبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. سيل كبير يزور #وادي_ذهبان
بعد غياب ٣٨ عامًا
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
وثّق عدد من مواطني مركز ذهبان وسالكي الطريق الدولي جدة – جازان، بالفيديو والصور جريان وادي ذهبان التابع لمحافظة البرك بمنطقة عسير.
هذا وقال عدد من أهالي ذهبان إن هذا السيل لم يشهده الوادي منذ أكثر من ثمانٍ وثلاثين عامًا تقريبًا، حيث جاء قبل ذلك جريان سيل كبير جدًا في عام ١٤٠٣ تقريبًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. سيل كبير يزور #وادي_ذهبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.