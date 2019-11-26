فيديو وصور.. سيل كبير يزور #وادي_ذهبان

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

وثّق عدد من مواطني مركز ذهبان وسالكي الطريق الدولي جدة – جازان، بالفيديو والصور جريان وادي ذهبان التابع لمحافظة البرك بمنطقة عسير.

هذا وقال عدد من أهالي ذهبان إن هذا السيل لم يشهده الوادي منذ أكثر من ثمانٍ وثلاثين عامًا تقريبًا، حيث جاء قبل ذلك جريان سيل كبير جدًا في عام ١٤٠٣ تقريبًا.