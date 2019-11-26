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إعلاميون : صناعة الصورة الذهنية النموذجية تحدٍ يواجه السعوديين
في ورشة عمل بالدمام
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
نفذت جمعية إعلاميون بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء وضمن مبادرة نور الإعلام التي تستهدف تطوير مهارات الإعلاميين للإعلاميين السعوديين في مختلف مناطق المملكة، ورشة بناء الصورة الذهنية في نادي الشكرة في الدمام.
وقدم الورشة لمدة ثلاثة أيام بواقع أربع ساعات يوميًا، رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، وتقدم لها نحو 150 إعلاميًا تم قبول نحو 40 مشاركًا.
وتنوّع المشاركون ما بين صحافيين في وسائل إعلامية أو موظفي علاقات عامة بعض الجهات الحكومية والأهلية في المنطقة الشرقية.
وأثنى الغربي على مستوى المشاركين وتطلعهم إلى تطوير مهاراتهم في علم بناء الصورة الذهنية، مؤكدًا على السعوديين العاملين في حقل العلاقات العامة والاتصال المؤسسي تحدٍ كبير في صناعة الصورة الذهنية النموذجية سواء على مستوى قطاعاتهم الحكومية أو التجارية.
وتضمنت الورشة أربعة محاور رئيسية، أولها المفاهيم العامة للصورة الذهنية، وثانيها عن الأدوار المناطة بإدارة العلاقات العامة والإعلام في بناء هذه الصورة وتحسينها والمحافظة عليها، وكان المحور الثالث عن دور وسائل الإعلام في تكوين الصورة الذهنية وكيفية متابعة هذه الوسائل واستخدامها بالأساليب المثالية للمحافظة على الصورة الذهنية للمنظمة أو الشركة. فيما خصص المدرب القسم الرابع للمسؤولية الاجتماعية واستخدامها من قبل المنظمات والشركات لتحسين صورتها الذهنية وعلاقتها مع جمهورها الداخلي والخارجي، وخدمة المجتمع.
وشهدت الورشة نماذج عملية ودراسات وإحصائيات وتدريبات موزعة على الأيام الثلاثة للورشة، وأمثلة محلية وعالمية، وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين.
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