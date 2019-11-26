عمران خان يعرب عن امتنانه لدعم المملكة الاقتصادي

2019-11-26

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

عبر رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة لباكستان، بجانب المبادرات الجارية؛ لبناء علاقة اقتصادية أقوى بين البلدين.

وبحسب موقع باكستان توداي، جاء ذلك خلال حديث عمران خان إلى الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، الذي زار البلاد لمتابعة مشاريع خيرية في إسلام أباد، حسبما أعلن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين البلدين، كانت ولازالت فريدة من نوعها، وتستند إلى الدين المشترك والثقافة والتاريخ، معربًا عن تقديره لمساهمات المملكة في العمل الاجتماعي في باكستان.

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وأشاد خان كذلك، بالتقدم الذي أحرزته المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسلط الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، الضوء على التقارب الوثيق بين المملكة وباكستان، معبرًا عن تقديره العميق للدور الذي يلعبه الأطباء والمهندسون في تقدم المملكة وتطورها.

وأكد الأمير سلطان على حاجة الأمة الإسلامية لفهم تراثها الثقافي والديني بشكل أفضل وإزالة المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود الفعالة والمضادة لمكافحة الرهاب الإسلامي، والحاجة إلى مشاركة أكبر للشباب في هذه العملية وتعزيز اعتزازهم بالتاريخ فضلًا عن إنجازات الحضارة الإسلامية.

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