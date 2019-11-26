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رصانة يناقش تأثير اللوبي الإيراني على أمن الخليج
في ورشة عمل عقدها بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
عُقد في مقر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة في الرياض اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان التحولات الإقليمية ومستقبل أمن الخليج العربي، وذلك بمناسبة زيارة وفد رفيع من منسوبي ودارسي كلية الدفاع الوطني الإماراتية.
وشهدت الورشة، حضور نخبة من المتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
وتناول المحور الأول في الجلسة الأولى من الورشة انعكاسات نزعة الهيمنة الإيرانية على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تطرق إلى الدور الإيراني في تأجيج الصراعات الإقليمية، وخلق الدولة الفاشلة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، وخلق دائرة أزمات ودول منهكة حول دول الخليج.
وناقش المحور الثاني في ذات الجلسة موازين القوة العسكرية في الخليج العربي في ظل تنامي التحديات العسكرية والأمنية، حيث تناول التحديات العسكرية والأمنية لدول الخليج، والقدرات العسكرية الإيرانية في ظل بقاء الاتفاق النووي، وسبل الحفاظ على التفوق العسكري الخليجي في مواجهة إيران.
كما ناقش المحور الثالث في الجلسة الثانية تأثير جماعات الضغط الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية على المصالح الإيرانية والخليجية، إذ أوضحت المتغيرات في العلاقات الأمريكية – الإيرانية، وأهم الجماعات الإيرانية، وطرق نفوذها ومدى نجاحها في تحقيق المصالح الإيرانية، ودور جماعات اللوبي بواشنطن في التأثير على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي. وفكك المحور الرابع «الاحتجاجات الإيرانية: أسبابها وآثارها على مستقبل النظام»، حيث تناول دوافعها ومسبباتها، والانعكاسات الداخلية لها، واستشراف مستقبل إيران والأسباب التي قد تؤدي إلى عودتها.
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