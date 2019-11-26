متوسط أجور المشتغلين بـ 14 نشاطا أقل من 5 آلاف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أظهر مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2019م والذي كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيرا، تصدر أربعة أنشطة اقتصادية متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين فيها، ما بين 18 نشاطا اقتصاديا شمله المسح. وكان أعلاها بحسب المسح التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط تعويضات شهرية تجاوزت 30 ألف ريال شهريا، تلتها أنشطة المال والتأمين بـ 16,822 ريالا شهريا، ثم توصيل الكهرباء والغاز 10,523 ريالا شهريا ثم المعلومات والاتصالات بـ 8,966 ريالا شهريا، في حين كان متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين في بقية الأنشطة يقل عن 5 آلاف ريال شهريا، وبحسب المسح فإن متوسط التعويضات تم احتسابه بقسمة إجمالي تعويضات المشتغلين الشهرية على عدد المشتغلين.

من جهته قال مستشار الموارد البشرية نواف الضبيب للصحيفة، إن بعض المهن التي دخلها مرتفع قد تكون لها سلبيات تجعل البعض يرفض العمل فيها ويفضل مهنا أخرى ولو كان أجرها أقل، ومن بين هذه السلبيات العمل في مناطق صحراوية بعيدة عن المدن، عالية المخاطر، أما من حيث المخاطر المهنية بسبب آلية إنجاز العمل وطريقته، أو بسبب أنها مهن فنية إبداعية يعتمد النجاح فيها على عوامل عدة وليست هناك معايير محددة يمكن الأخذ بها لضمان النجاح، إضافة إلى أوقات العمل غير الثابتة وكذلك الإجازات غير متاحة بانتظام، ما قد يؤثر على حياة الموظف العائلية والاجتماعية.

متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2019م

المال والتأمين

16,822 ريالا

توصيل الكهرباء والغاز

10,523 ريالا

المعلومات والاتصالات

8,966 ريالا

النقل والتخزين

4,437 ريالا

الصناعة التحويلية

4,409 ريالات

الأنشطة المهنية

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4,100 ريال

الصحة والعمل الاجتماعي

3,091 ريالا

التعليم

3,034 ريالا

الخدمات الإدارية والدعم

2,705 ريالات

التشييد

2,662 ريالا

الأنشطة العقارية

2,556 ريالا

الفنون والترفيه

2,527 ريالا

تجارة الجملة والتجزئة

2,279 ريالا

الإقامة والطعام

2,266 ريالا

خدمات أخرى

1,885 ريالا

الزراعة وصيد الأسماك