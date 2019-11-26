السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
أظهر مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2019م والذي كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيرا، تصدر أربعة أنشطة اقتصادية متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين فيها، ما بين 18 نشاطا اقتصاديا شمله المسح. وكان أعلاها بحسب المسح التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط تعويضات شهرية تجاوزت 30 ألف ريال شهريا، تلتها أنشطة المال والتأمين بـ 16,822 ريالا شهريا، ثم توصيل الكهرباء والغاز 10,523 ريالا شهريا ثم المعلومات والاتصالات بـ 8,966 ريالا شهريا، في حين كان متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين في بقية الأنشطة يقل عن 5 آلاف ريال شهريا، وبحسب المسح فإن متوسط التعويضات تم احتسابه بقسمة إجمالي تعويضات المشتغلين الشهرية على عدد المشتغلين.
من جهته قال مستشار الموارد البشرية نواف الضبيب للصحيفة، إن بعض المهن التي دخلها مرتفع قد تكون لها سلبيات تجعل البعض يرفض العمل فيها ويفضل مهنا أخرى ولو كان أجرها أقل، ومن بين هذه السلبيات العمل في مناطق صحراوية بعيدة عن المدن، عالية المخاطر، أما من حيث المخاطر المهنية بسبب آلية إنجاز العمل وطريقته، أو بسبب أنها مهن فنية إبداعية يعتمد النجاح فيها على عوامل عدة وليست هناك معايير محددة يمكن الأخذ بها لضمان النجاح، إضافة إلى أوقات العمل غير الثابتة وكذلك الإجازات غير متاحة بانتظام، ما قد يؤثر على حياة الموظف العائلية والاجتماعية.
متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2019م
المال والتأمين
- 16,822 ريالا
توصيل الكهرباء والغاز
- 10,523 ريالا
المعلومات والاتصالات
- 8,966 ريالا
النقل والتخزين
- 4,437 ريالا
الصناعة التحويلية
- 4,409 ريالات
الأنشطة المهنية
- 4,100 ريال
الصحة والعمل الاجتماعي
- 3,091 ريالا
التعليم
- 3,034 ريالا
الخدمات الإدارية والدعم
- 2,705 ريالات
التشييد
- 2,662 ريالا
الأنشطة العقارية
- 2,556 ريالا
الفنون والترفيه
- 2,527 ريالا
تجارة الجملة والتجزئة
- 2,279 ريالا
الإقامة والطعام
- 2,266 ريالا
خدمات أخرى
- 1,885 ريالا
الزراعة وصيد الأسماك
- 2,279 ريالا
كانت هذه تفاصيل خبر متوسط أجور المشتغلين بـ 14 نشاطا أقل من 5 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.