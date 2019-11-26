اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية مراكز الأحياء بجدة وبنك التنمية الإجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

شهدت محافظة جدة اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية مراكز الأحياء ممثلة ببرنامج " إمكان " وبنك التنمية الإجتماعية بتشريف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة وبحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن جلوي وكيل محافظة جدة ، والرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد ومشاركة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي وأعضاء البرنامج وعدد من مسؤولي البنك.

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فيما أشار محافظ جدة أن جمعية مراكز الأحياء بجدة تقدم العديد من الخدمات للمجتمع ولسكان الأحياء لبناء مجتمع تنموي وتواصل عملها وفق خطتها لتحقيق التطلعات والتميّز مؤكدا أن الجمعية تحظى بدعم من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة الأمير خالد الفيصل.

من جانبه أعرب الراشد عن شكره وامتنانه للأمير مشعل بن ماجد مثمناً توقيع الاتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة وعادّاً ذلك عملاً مؤسسياً، يعود بالنفع على العمل الاجتماعي ويضمن تحقيق مصلحة المجتمع.

الجدير ذكره أن الإتفاقية تهدف إلى التنمية الشاملة لدعم الأسر المنتجة وتأهيلهم وتمويلهم من أجل مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع, بالإضافة إلى خدمة قروض المشاريع الصغيرة فيما يستفيد من الاتفاقية الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 5.000 ريال بالإضافة لأبناء شهداء الواجب وأسرهم والمشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم والمطلقات والأرامل والأيتام والمشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم والمتعافون من إدمان المخدرات وأسرهم والمستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم والمستفيدون من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية والحاصلون على رخصة العمل الحر.