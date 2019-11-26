تونس تسترد أملاك ابن علي من أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

قال مسؤول في مصالح نزاعات الدولة التونسية إن عددا من الأملاك التي تعود لأفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا تزال مجمدة في دول أوروبية عدة.

وأوضح المستشار منير الشاذلي لوسائل إعلام محلية أمس، أن الأملاك ما زالت تنتظر استكمال التحقيقات بشأنها قبل استعادتها.

وبحسب المسؤول في مصلحة نزاعات الدولة، استعادت تونس حتى الآن 28.8 مليون دولار من حساب يعود لزوجة ابن علي، ليلى الطرابلسي في لبنان و3.75 ملايين دولار من حسابات سويسرية تعود لأصهاره، كما استعادت تونس طائرة من نوع ''فالكون 900'' من سويسرا تعود لصخر الماطري الصهر السابق لابن علي ويختين آخرين لعائلة الرئيس من إسبانيا وإيطاليا.