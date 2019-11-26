العرب يطالبون بإصلاح شامل لمجلس الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن الدولي، ولا سيما بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية المجلس وتحسين أساليب وطرق عمله.

وأشار مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية إلى أهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حلول توافقية تحظى بقبول واسع بين الدول الأعضاء، آخذا في الحسبان مواقف المجموعات والدول بما فيها المجموعة العربية.