حرق مبان واضطرابات أمنية في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أفاد شهود عيان بمقتل متظاهرين عراقيين اثنين، وإصابة 16 آخرين على خلفية اضطرابات أمنية ومصادمات وقعت أمس في العاصمة بغداد.

ووقعت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين بين ساحة حافظ القاضي والوثبة وسط شارع الرشيد في بغداد، مما أدى إلى سقوط قتيلين، وإصابة 16 آخرين.

Advertisements

وتصاعدت وتيرة العنف وحرق الأبنية وسط المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات عراقية للمطالبة بإصلاحات جذرية في العملية السياسية.

وقال شهود عيان إن وتيرة العنف تصاعدت عندما هاجمت قوات مكافحة الشغب ليلا خيم المعتصمين قرب جسر الثورة وساحة التظاهر في بابل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بإصابة 65 شخصا بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات».

وشهدت محافظة السماوة اضطرابات أمنية، واستخدمت قوات مكافحة الشغب الرصاص والغازات المسيلة للدموع.