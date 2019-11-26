غشاء لزيادة الإحساس بالواقع الافتراضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لندن ابتكر باحثون في جامعة نورث وسترن غشاء مرنا يحاكي حاسة اللمس، بهدف إيجاد طريقة جديدة لتجربة الواقع الافتراضي - مواجهة مادية بين العالم الافتراضي وبشرة المستخدم، ويترجم الغشاء المرن الإشارات الافتراضية إلى أحاسيس مادية، مصممة لتقليد الشعور باللمس. ووفقا لأبحاث نشرتها مجلة «نيتشر» العلمية، فإن التقنيات التقليدية للواقع الافتراضي والواقع المعزز تخلق تجارب بشرية من خلال محفزات بصرية وسمعية تنسخ الأحاسيس المرتبطة بالعالم المادي.



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