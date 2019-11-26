غالبية الألمان يستهينون باكتئاب كبار السن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتقد 83% ممن شملهم استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يستهينون بالاكتئاب لدى كبار السن، وأن الاكتئاب يصيب على وجه الخصوص الشباب ومن هم في منتصف العمر.

وقال الطبيب النفسي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أولريش هيجرل، إن هذا الجهل يؤدي إلى عدم معالجة المرض في الكبر أو معالجته بشكل خاطئ، ما يزيد بشدة من معدلات الانتحار في الكبر.