لماذا يعزف الأطفال عن ارتداء السترات في الطقس البارد؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين أن البالغين يشعرون بعدم الراحة سريعا بدون ستراتهم في الطقس البارد، فإن الأطفال غالبا ما يركضون ويمرحون غير مبالين، على ما يبدو، ببرودة الجو. فهل لديهم قدرة أكبر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة؟

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يقول رئيس مؤسسة باول فلشزيج لأبحاث المخ في جامعة لايبتسج بألمانيا الطبيب مارتن جرونفالد: «لا، الأطفال يشعرون بالبرد ويتعرقون أيضا. ولكن عندما يلعبون يكونون في غاية الانشغال فلا ينتبهون».

ويضيف «يكون انتباههم موجها للعالم الخارجي في مغامرتهم الطفولية. ولا يوجد محل لتصور حالة جسدهم».

ويؤكد أن الأطفال أكثر نشاطا بدنيا بشكل عام من البالغين، ويؤدي النشاط العضلي إلى تدفئة الجسم الصغير بشكل أسرع من الجسم الكبير. ويضيف أن الأطفال في حال إحساسهم بالبرد سوف يقولون ذلك.