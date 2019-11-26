30 برلمانيا إيرانيا يطالبون بعودة الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

ما زال ملايين المواطنين في إيران لا يستطيعون الاتصال بالانترنت من خلال هواتفهم المحمولة، مما دفع البرلمان الإيراني أمس إلى المطالبة برفع الحظر المفروض على الانترنت على الهواتف المحمولة.

وكان مجلس الأمن القومي قام بقطع خدمات الانترنت، بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين، لمنع انتشار المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات.

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وقال 30 نائبا في البرلمان، في رسالة إلى وزارة الاتصالات «لقد انتهت أعمال الشغب الآن، ولا سيما في طهران، لذا يتوقع المواطنون أن يتمكنوا من استخدام الانترنت على هواتفهم المحمولة من جديد».

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن نواب البرلمان حذروا من العواقب السلبية لاستمرار حظر الانترنت، وخاصة بالنسبة لرجال الأعمال والأكاديميين.

ولم يتمكن نحو 80 مليون إيراني لمدة أسبوع تقريبا من فحص رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم أو الوصول إلى محركات البحث أو خدمات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حظر الانترنت.

وقد تم إعادة الانترنت الخميس الماضي، ولكن عن طريق الخطوط الأرضية فقط، وليس عن طريق الهواتف المحمولة؛ حيث إن أغلب الإيرانيين يتصلون بالانترنت من خلال هواتفهم المحمولة، بشكل رئيسي، وما زال هناك ملايين المواطنين غير المتصلين بالانترنت.