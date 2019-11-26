السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بغداد ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في معبر «زرباطية» الحدودي العراقي بمحافظة واسط، مسافرا إيرانيا بحوزته مادة «الترياق» المخدرة أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي العراقية عبر المعبر المذكور. وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي أمس، أن شرطة مكافحة المخدرات ضبطت بحوزة الشخص المذكور»54 غراما» من مادة «الترياق» المخدرة، قبل دخوله إلى صالة المسافرين القادمين، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسافر إيراني يهرب المخدرات للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.