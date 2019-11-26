شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أمير سعودي تخطف الأنظار بجمال فائق وأناقة تنافس خيوط الشمس.. ومصورة عالمية تلتقط لهما صور هزت المملكة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، وزوجته الأميرة لوسي، إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بجمال وعفوية الصورة التي خطفت الأنظار وأحدثت هزة على مواقع التواصل في المملكة، ولمن لا يعرف فالمصورة هي فتاة سعودية تدرس في لندن، حولت هوايتها في التصوير الضوئي إلى مصدر ربح ورزق لها، لتبهر من حولها بالتقاطها صوراً احترافية.

وتحدثت المصورة الضوئية أفنان عبدالكريم، التي تدرس في بريطانيا من 2012، إلى "العربية.نت"، وقالت: "قمت بتصوير زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن عام 2018، وآخر ما قمت بتصويره مراسم تسليم أوراق اعتماد الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وذلك خلال استقبالها له في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن وأنا سعيدة بهذا".

قد يهمك ايضاً:

وأخيرًا .. كشف لغز جثة طالبة ”الصيدلة” الذي حيّر المصريين بعد أن وجدوها ميتة في النيل.. شاهد ماذا حدث؟ (صورة)

عاجل : أول رد حوثي على إعلان التحالف فتح مطار صنعاء الدولي أمام هذه الفئات من اليمنيين

البنتاغون يصدم الإمارات بـ”فيتو جديد” يمنع امتلاكها لأحد أقوى الأسلحة في العالم..!



زوجة أمير سعودي تخطف الأنظار بجمال فائق وأناقة تنافس خيوط الشمس.. ومصورة عالمية تلتقط لهما صور هزت المملكة (شاهد)

لبنان: سعد الحريري يعلن رسمياً موقفه النهائي من إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة



القبض على الدجال في هذه الدولة العربية.. وقطع رأسه بعد استدراجه لشقة سكنية.. وامرأة ثلاثينية تكشف كيف خدعها لممارسة الرذيلة (صورة)

عاجل : انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض.. والمخابرات الأمريكية تستنفر..ماذا يجري؟



عاجل : التحالف العربي يعلن فتح مطار صنعاء الدولي رسميًا وإطلاق مئات الأسرى الحوثيين.. مالذي حدث؟



عادل إمام يرقص بطريقة مثيرة في عيد ميلاد نجله.. شاهد كيف أصبح وعلامات الإنهاك والمرض بادية على جسده؟ (فيديو)



إعلان إقليم جديد في اليمن ضمن الدولة الاتحادية.. لن تصدق ماهي المناطق المنضوية فيه ومن سيقوده؟



وأخيرًا.. السعودية تكسر الحظر وتنفذ رحلة طيران مباشرة إلى قطر



لن تصدق كيف تحولت هذه الفنانة المشهورة إلى فيروز بالصوت والصورة.. شاهد الفيديو



ليست ساحرة.. امرأة بـ31 إصبع .. شاهد عظمة الخالق كيف أصبح شكلها وماذا تفعل بها؟

فنانة مشهورة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها “شاهد”

ليس عبدالملك الحوثي ولا قاسم سليماني.. الكشف بالاسم عن الرجل الذي أعطى الأمر بتفجير ارامكو السعودية..شاهد من يكون؟!

بنات سافرن للزواج في السعودية فوجدوهن مدفونات في الصحراء قبل إتمام مراسم الزفاف.. والسبب صادم للغاية! (جرائم تهز الوطن العربي)

مذيع الجزيرة فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة ويتنبأ بـ”مستقبل مرعب” وانهيار مخيف لهذه الدولة العربية..وتحذير هام للمغتربين والمقيمين

مهم جدًا : 3 أغذية تعزز المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

Advertisements

شباب سعودي طائش يشعلون النيران في مكان عام احتجاجا على هذا الأمر ورفضا لإعلان رسمي (فيديو)

مذيعة شهيرة تعلن استقالتها من قناة الميادين.. بعد يومين من استقالة أشهر مذيعي القناة (الأسماء)



حدث غير مسبوق في تاريخ السعودية وتصريح مهم للملك سلمان .. قمة قد تنهي أزمة قطر وحرب اليمن

على طريقة خاشقجي.. اختفاء غامض لمبتعث سعودي بعد خروجه من القنصلية السعودية بواشنطن

فضيحة مدوية لعنصر من حزب الله مع ”حسناء لبنانية” فائقة الجمال.. والأخيرة تصرخ وتستنجد بالمتظاهرين (فيديو)

شاهد قمة الذكاء الفارسي .. وكالة دولية تكشف تفاصيل مخطط لدولة إيران لضرب منشآت أرامكو السعودية في هذا التوقيت!



الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عدد الملفات الشخصية التي قُدمت للحصول على مناصب في التشكيلة القادمة للحكومة اليمنية

أول رئيس دولة عربية يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله للحياة السياسية طواعية بعد مسيرة حافلة ويصدر اليوم بيانه الأخير (شاهد)

عاجل : قطر تعلن انضمامها للتحالف مع السعودية والإمارات.. ومسؤول أمريكي يفجر مفاجأة مدوية ووكالة دولية تكشف ”تفاصيل طارئة”

شاهد: غرق سفينة تقل 4200 سيارة .. والنفط يتسرب ويحقق كارثة



هل تذكرون الكاتب المقرب من بن سلمان الذي زعم أن المسجد الأقصى بالسعودية؟.. شاهد كيف ألجمته شيخة من الأسرة الحاكمة في قطر



مسؤول بـ”هيئة الترفيه” يطلب من فتاة سعودية صورًا فاضحة تكشف كل مفاتنها نظيف وعاري.. والسبب صادم! (شاهد)



عاجل : أنباء عن انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية يقلب الأمور رأسًا على عقب.. وإصدار البيان رقم(1)



«يحرق الدهون» أثناء النوم بشكل مذهل.. مشروب شعبي شهير تناوله في هذا الوقت فقط

فتيات بلون الزهور، يتجولن رفقة نساء شابات حتى وقت متأخر في العاصمة اليمنية صنعاء.. للعمل في هذه المهنة!

اليافعي يكشف عن معلومة ”صادمة”.. بسببها لن يثور المواطنون ضد الحوثي في صنعاء والمحافظات الشمالية!

من هو الطالب اليمني الذي هرب من المدرسة وأصبح واحد من أشهر علماء امراض الدماغ في العالم؟

بعد أن طال انتظاره.. السعودية تصدر قرارا مفاجئًا سيغير حياة الملايين

عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ثقيلة.. ويكشف عن حدث مزلزل بقيادة اردوغان ومهاتير محمد سيطيح بالسعودية وإيران ومصر (فيديو)



وسردت تفاصيل قصتها مع التصوير، وقالت "حصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة Westminster في لندن، وبعد تخرجي من الجامعة قررت أوظف تخصصي لأحول هوايتي في التصوير إلى مشروع تجاري".

وتابعت: "بدأ حبي للتصوير منذ الصغر في عمر الثالثة عشرة تحديداً، حيث كنت ألتقط صورا بكاميرا رقمية، وعندما وصلت إلى المرحلة الثانوية، أهداني والدّي أول كاميرا احترافية، وتعلمت ذاتياً فنون التصوير في محيط الأسرة، ثم توجهتُ أتعلم فنون التصوير الاحترافي مع كل التقاطة، فعندما تكون لدى المصور أو المصورة نظرة من زوايا عديدة ولديه أدوات التصوير كاملة، فسوف تظهر الصورة بأجمل حلة".

وأضافت: "فكرة توثيق وإيقاف لحظة من الزمن للاستمتاع بها للأبد، بحد ذاتها كافية أن تجعلني أصور بلا كلل ولا ملل على الرغم من صعوبة التصوير حيث يحتاج إلى دقة توازن وإتقان عالٍ، لكن طالما أن لديك شغفا سيصبح التصوير عبارة عن متعة لا تنتهي".

وأبانت أنها تتلقى العديد من طلبات التصوير من المشاهير في بريطانيا والسياح، وما يشجعني على استمرارية العمل في التصوير، كون كل زاوية في لندن جميلة وتشجع على التصوير.