بالصور.. أمير الرياض يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «خيرات» والشركة الحديثة للتكنولوجيا

شهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية خيرات والشركة الحديثة للتكنولوجيا .

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الشركة الحديثة للتكنولوجيا، المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، والمشرف العام على جمعية خيرات عبدالله بن عبيد السبيعي.

أهداف الاتفاقية

واستمع أمير منطقة الرياض إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية وجدواها؛ لتقديم الخدمات للمستفيدين لدى جمعية خيرات عن طريق دعم الشركة الحديثة للتكنولوجيا، من خلال تكفلها بمشروع النقل والتوزيع الميداني اليومي بمدينة الرياض.

تهدف الاتفاقية إلى دعم أنشطة خيرات في تقليل الهدر الغذائي، والذي تزداد نسبته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

خدمة الوطن

وقَدَّمَ المشرفُ العام على جمعية خيرات شكرَه لأمير منطقة الرياض على رعايته وتوجيهاته للجمعية، منوهًا بمبادرة الشركة الحديثة للتكنولوجيا في دعم الجمعية.

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من جانبه بيَّن رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا أن الشركة تتطلع لخدمة الوطن والحفاظ على النعمة وعدم إهدارها، وهذا واجب على الجميع ومسؤولية اجتماعية عظيمة، مَقَدِّمًا شكره لسمو الأمير فيصل بن بندر على دعمه وتعاونه البناء في هذه الاتفاقية، داعيًا الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته .

الدور الاجتماعي

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للشركة الحديثة للتكنولوجيا على مبادرتها الطيبة، آملًا من القطاع الخاص تفعيل دوره الاجتماعي والخيري، بما يعود على الجميع بالفائدة .

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .