«الشورى» يطالب «التدريب المهني والتقني» بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بسرعة تطوير هيكلها التنظيمي واعتماده؛ بما يتناسب مع التحوُّل الاستراتيجي للمؤسسة .

كما طالبها بالعمل على رفع كفاءة المدربين، وتطوير بيئة العمل، وتقييم برامجها المخصصة لذوي الإعاقة؛ بما يتناسب مع تأهيلهم مهنيًا، وتطوير مخرجات المؤسسة بشكل عام .

وأكَّد «الشورى» أهمية تحسين المؤسسة لمؤشراتها المتعلقة بتطبيق رؤية المملكة 2030 .

هيئة الأمر بالمعروف

وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالب عضو الشورى الدكتور عبدالله المنيف، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيجاد استراتيجية متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد الدراسات والبحوث عن الأمن الفكري والتطرف والغلو، والوقاية من الإرهاب والفكر الضال؛ للابتعاد عن الازدواجية.

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وقال الدكتور محمد الوكيل، إن على الهيئة تقييم الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والخدمات التي تقدمها وانعكاسها على الفرد والمجتمع.

وشدَّد «عبدالله السعدون»، على أن تكثف الرئاسة العامة للهيئة التوعية في أضرار المخدرات؛ كونها ضمن المهام المنوطة بالهيئة؛ للحد من آثار هذه الآفة الخطيرة جدًا.

فيما دعا عضو الشورى عطا السبيتي، إلى إعادة النظر في أولويات العمل لدى الهيئة، لتشمل أمورًا تمس حياة الناس بشكل مباشر؛ بما يحقق استهداف المقاصد الشرعية.

كما طالب اللواء ناصر الشيباني، بأن يشمل تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحصائيات عن العمل الميداني الذي تقوم به، ومكافحة «السحر والشعوذة، وجرائم الابتزاز، والجرائم المعلوماتية والقضايا غير الأخلاقية».